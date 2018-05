Ex-presidente FHC vai ser a estrela dos comerciais do PSDB

Na tentativa de fazer um contraponto às movimentações políticas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, o PSDB paulista terá Fernando Henrique Cardoso como principal estrela das inserções estaduais do partido em setembro.

O ex-presidente aparecerá nos comerciais da legenda que irão ao ar durante quatro dias, a partir de 21 de setembro. As inserções de 30 segundos serão exibidas cinco vezes ao dia. Além de FHC, devem aparecer nos comerciais de TV o governador Geraldo Alckmin e o presidente estadual do partido, Pedro Tobias.

Na semana que vem, o ex-presidente vai definir as linhas gerais do seu discurso nas inserções. A ideia é que defenda uma bandeira da ética, fazendo um contraponto aos recentes escândalos de corrupção envolvendo o governo federal.

O convite para FHC aparecer nos programas faz parte de uma estratégia do partido de recuperação do legado do ex-presidente com o eleitor. Tucanos avaliam que, na campanha presidencial de 2010, a legenda não soube defender bandeiras tradicionais do PSDB e, ao tentar avançar no eleitorado de Lula, teria perdido identidade perante seu próprio eleitor.

FHC, que se encontrou anteontem com Andrea Matarazzo, um dos pré-candidatos tucanos à Prefeitura, disse que andará pelas regiões da capital para ajudar o partido na eleição.

Lula. Os comerciais tucanos também serão uma resposta política às investidas de Lula em São Paulo. O petista já deixou claro ao PT que vai depositar todo o seu capital eleitoral para derrotar o PSDB nas eleições de 2012.

Lula avalia que a consolidação do projeto de poder do PT passa pela derrota dos tucanos em seu reduto eleitoral, o Estado de São Paulo, governado pelo PSDB desde 1995. Para isso, empenha-se na costura de alianças com o objetivo de lançar o ministro Fernando Haddad (Educação) candidato a prefeito paulistano.