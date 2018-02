Ex-presidente do Senado questiona Sarney no cargo

Apesar do apoio que a maioria da bancada do PMDB ainda mantém ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) - pressionado por denúncias de irregularidades -, o senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), ex-presidente da Casa, questionou a conveniência da permanência dele no cargo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Cada um decida à sua maneira, mas eu, se estivesse numa situação dessas, pelo menos pediria uma licença, ainda que corresse o risco de não voltar (ao cargo)", afirmou Garibaldi, em entrevista, antes de entrar na sala da Liderança do PMDB no Senado para uma reunião com os colegas sobre a crise.

A reunião dos senadores do PMDB foi convocada depois que o DEM decidiu pedir o afastamento temporário de Sarney da presidência até a conclusão das investigações sobre denúncias de irregularidades na Casa.

O PMDB estava contando com o apoio a Sarney de cerca de 50 dos 81 senadores. Agora sem os 14 senadores do DEM, o PMDB vai ter que refazer as contas e pretende reafirmar o apoio ao presidente da Casa. A ideia é fazer uma nota oficial da bancada reafirmando esse apoio.