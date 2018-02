Ex-presidente do PSDB exalta FHC e Serra

Com poucas referências ao seu sucessor na direção da sigla, Guerra elogiou com firmeza o ex-governador de São Paulo José Serra. "Fizemos a campanha de Serra. Impossível alguém ter mais firmeza do que Serra. Ele é comando, lealdade, um grande líder nacional como poucos que o Brasil já teve".

Ao falar da necessidade de manter o PSDB unido, Guerra, que liderou o partido nos últimos seis anos, destacou que esse é o caminho para enfrentar o "adversário que não tem nenhum respeito pela democracia, pelas instituições, muito menos pela oposição". "A união do PSDB não é superficial, está nos Estados, municípios. Essa unidade, união, é mais do que nunca indispensável para que tenhamos a chance de avançar, de disputar as eleições".

Citando os presidentes do DEM e do PPS, respectivamente o senador José Agripino (RN) e o deputado Roberto Freire (SP), Guerra defendeu a busca por apoios, afirmando que o partido precisa ser "amplo, geral, unir todo mundo".

"Temos uma grande capacidade de nos entendermos com as novas forças sociais e com aqueles que, mesmo não sendo da oposição, discordam dessa política que está aí".

Logo após ser anunciado o resultado da convenção, um vídeo fez uma homenagem a Sérgio Guerra. Na apresentação, Aécio e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, agradeceram a Guerra pela liderança. "Você fez um trabalho incansável para que o PSDB se consolidasse como a alternativa de poder, crescendo a cada dia", disse o presidente eleito do partido.