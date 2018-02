Ex-presidente de TJ recebe pena máxima O Conselho Nacional de Justiça determinou ontem, em sessão secreta, a aposentadoria compulsória e imediata do ex-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia Sebastião Teixeira Chaves, pena máxima que o CNJ impõe a magistrados em processos administrativos. Chaves foi detido, em 2006, pela Polícia Federal durante a Operação Dominó. Ele e mais 22 pessoas, dos três Poderes do Estado, foram acusados de participar de esquema que teria provocado rombo de R$ 70 milhões nos cofres públicos.