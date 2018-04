Ex-presidente da Câmara de Franca-SP é condenado

Granzotti cobrava R$ 25 por declaração do IR e em seu computador de uso funcional foram encontrados comprovantes de envio de 57 declarações nos anos de 2006, 2007 e 2008. Na ação, o promotor também pediu a condenação do presidente da Câmara à época, Marcelo Mambrini, por prevaricação. O vereador chegou a declarar na tribuna da Câmara que tinha conhecimento das atividades irregulares do funcionário, mas não tomou providências para reprimi-las.

Todos os que foram beneficiados pelas práticas do funcionário foram notificados, se apresentaram à Promotoria de Justiça e firmaram o compromisso de restituir à Câmara o valor da transmissão da declaração, exceto a funcionária Anéria do Rosário.

O juiz condenou os três réus na ação ao pagamento de multa civil. O funcionário José Carlos Granzotti terá de pagar multa no valor de três remunerações recebidas da Câmara, o vereador Marcelo Mambrini foi condenado a pagar multa de duas vezes a remuneração recebida do Legislativo, e Anéria do Rosário Oliveira terá de pagar multa civil correspondente a uma remuneração.