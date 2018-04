Ex-prefeito é denunciado por improbidade na BA O ex-prefeito de Serra do Ramalho, na Bahia, Alberto Anísio Souto Godoy, é alvo de denúncia e ação de improbidade, acusado de não prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). O Ministério Público Federal (MPF) em Barreiras ajuizou na Justiça Federal do município ação de improbidade administrativa e ação penal contra o ex-prefeito do município por não prestar contas de cerca de R$ 276 mil repassados ao município pelo FNDE.