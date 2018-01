Ex-prefeito é condenado por morte de adversário no PR

O ex-prefeito do município de Marquinho, na região de Guarapuava, no Paraná, João de Lima Eleutério foi condenado a 23 anos de prisão pela prática de duplo homicídio qualificado e de lesão corporal grave. A decisão é do Tribunal do Júri da Comarca de Laranjeiras do Sul.

Segundo o Ministério Público, os crimes ocorreram em 1998, quando Eleutério era prefeito municipal. As investigações do órgão apontam que ele foi o mandante dos assassinatos de dois irmãos que seriam seus opositores políticos. A esposa de uma das vítimas fatais teve ferimentos graves em um dos ataques.

A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça. Após o término do mandato de Eleutério, os autos foram remetidos à Promotoria de Justiça de Laranjeiras do Sul. Os executores do crime serão julgados em outro processo criminal, ainda sem data definida.