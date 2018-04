Ex-prefeito do Recife vira réu O juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da capital, José Marcelon Luiz Silva, acatou denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra o ex-prefeito de Recife João Paulo Lima e Silva (PT) por improbidade administrativa. O petista é acusado de ter contratado, sem licitação, a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnologia (Finatec), ligada à Universidade de Brasília, que prestou consultoria à prefeitura entre 2002 e 2005 ao custo de R$ 19,7 milhões. A Finatec responde a processo em Brasília e é apontada por envolvimento em esquema de fraude em licitações em todo o País. O advogado de Silva, José Henrique Wanderley, disse que desconhecia "o inteiro teor da decisão judicial" e analisa se é cabível recurso. A ação atinge também o ex-vice-prefeito Luciano Siqueira (PC do B).