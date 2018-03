Ex-prefeito de Sonora-MS é condenado por improbidade O ex-prefeito de Sonora (MS), o secretário e um empresário foram condenados ontem por improbidade administrativa. A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) julgou a apelação cível de relatoria do Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, dando provimento parcial ao recurso do Ministério Público Estadual (MPE).