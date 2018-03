Ex-prefeito de Miguelópolis-SP é preso em Manaus O ex-prefeito de Miguelópolis, na região de Ribeirão Preto (SP), José Civis Ferreira, foi preso na última quarta-feira em Manaus (AM), por agentes da Polícia Federal (PF). Ele estava foragido desde 2006 e deverá ser transferido para a cidade do interior paulista, onde tem de cumprir penas por duas condenações, que somam cerca de quatro anos e meio de prisão, e responder a outros processos em andamento. Segundo o promotor de Miguelópolis, Frederico Francis Mellone de Camargo, Ferreira estava em Manaus como estudante de medicina e foi localizado por ser cadastrado numa lista de usuários do transporte público.