Ex-prefeito de Juiz de Fora deixa prisão O ex-prefeito de Juiz de Fora (MG) Carlos Alberto Bejani deixou na madrugada de ontem a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski concedeu liminar ordenando sua soltura sob condição de que compareça aos atos do processo. A Polícia Federal prendeu Bejani em junho, na Operação de Volta para Pasárgada. Quatro dias depois, ele renunciou ao mandato. A ação foi desdobramento da Operação Pasárgada, de abril, na qual Bejani também foi detido. A PF apura liberação irregular de verba do Fundo de Participação dos Municípios.