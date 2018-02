Ex-prefeito de Juiz de Fora deixa a prisão O ex-prefeito de Juiz Fora (MG) Carlos Alberto Bejani deixou à 0h17 deste domingo a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A saída foi confirmada pela Secretaria de Estado de Defesa Social. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski concedeu liminar determinando a soltura, sob a condição de que Bejani compareça a todos os atos do processo. A Polícia Federal (PF) prendeu Bejani preventivamente em 12 de junho, na Operação De Volta para Pasárgada. Quatro dias depois, ele renunciou ao mandato. A ação foi um desdobramento da Operação Pasárgada, efetuada em 9 de abril, e na qual o ex-prefeito também acabou detido. Na primeira vez, a PF o então prefeito por porte ilegal de armas e apreendeu R$ 1,12 milhão em dinheiro na sua casa. Em 22 de abril, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) concedeu habeas-corpus em favor de Bejani. A Operação Pasárgada apura um suposto esquema de liberação irregular de verba do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que, em três anos, teria causado prejuízo de R$ 200 milhões aos cofres públicos.