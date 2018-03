Ex-prefeito de Fortaleza morre aos 77 anos

Aos 77 anos, o ex-prefeito de Fortaleza, Juraci Vieira de Magalhães, morreu nesta quarta-feira, 21, às 10h15 (horário local - o Ceará está fora do horário de verão). De acordo com nota divulgada pelo Hospital São Mateus, onde ele estava internado desde quinta-feira (15), Juraci Magalhães foi vítima de um quadro de pancitopenia - diminuição da quantidade de células sanguíneas o que acabou provocando queda na imunidade. Ele lutava contra um câncer de pulmão havia 12 anos. Juraci Magalhães foi prefeito de Fortaleza por três vezes. Carismático, era tratado pelos eleitores como "Véi Macho". Juraci não conseguiu expandir o bom desempenho na política da capital para o restante do Estado. Já foi filiado ao PMDB e ao PL. Atualmente estava no PR. O corpo do ex-prefeito está sendo velado na Câmara Municipal de Fortaleza. O enterro será às 17 horas, no Parque da Paz. A prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), decretou luto de três dias.