Ex-prefeito de Diadema perde recurso O Ministério Público do Estado informou nesta sexta-feira que vai requerer a imediata aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal para que o vereador e secretário de Saúde do município de Diadema (SP), José Augusto da Silva Ramos (PSDB), seja afastado do cargo. O STF confirmou acórdão do Tribunal de Justiça e sentença da 1.ª Vara Cível de Diadema que condenaram José Augusto com base na Lei de Improbidade Administrativa por ato praticado por ele em 1992, quando ocupava a cadeira de prefeito da cidade.