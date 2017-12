Ex-prefeito de Curitiba, Taniguchi será secretário no DF A população de Curitiba ficou sabendo, por meio de um anúncio em jornais no fim de semana, que o ex-prefeito de Curitiba e deputado federal eleito Cassio Taniguchi (PFL) tomará posse, mas não assumirá o cargo na Câmara dos Deputados. Ele aceitou convite do governador eleito do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PFL), para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. Na Câmara, assumirá o suplente Airton Roveda (PPS). No anúncio, que traz como título "Paraná empresta experiência a Brasília", Taniguchi relaciona o convite ao trabalho de mais de 30 anos em Curitiba. "No princípio, relutei e não aceitei devido ao claro compromisso que tenho com meus eleitores e com meu Estado", disse. Mas, depois, disse ter conversado com "intelectuais, técnicos e pessoas da cidade" que revelaram a importância da colaboração. Taniguchi disse ter se convencido de que a população paranaense entenderia sua decisão de adotar a missão que qualificou "como a de embaixador do conjunto de virtudes do povo paranaense junto à capital de nosso País".