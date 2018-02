Ex-prefeito de Cuiabá perde ação contra Google

A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acolheu o agravo de instrumento da companhia Google Brasil e reverteu a decisão de primeira instância, que instituía multa diária de R$ 500 caso fosse veiculado o vídeo postado por um usuário do YouTube chamado "samba da lorota".

No agravo de instrumento, a empresa Google alegou ser impossível técnica e juridicamente a ordem de monitoramento prévio, fiscalização e "varredura" de conteúdo dos vídeos adicionados por seus usuários.

Na opinião dos magistrados, "a determinação de impedir a inclusão no site YouTube, por usuários, de conteúdos ofensivos à moral de um indivíduo, é medida grave, que não deve ser deferida se a identificação do conteúdo ofensivo depender de critérios subjetivos do ofendido, cuja exata predeterminação não é possível a ponto de garantir que a lesão não continuará a se repetir".