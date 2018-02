Ex-prefeito de Analândia-SP é condenado por ameaça O ex-prefeito e atual chefe de gabinete da Prefeitura de Analândia, no interior de São Paulo, José Roberto Perin (DEM), foi condenado a três meses de detenção em regime aberto por ameaça a uma adversária política. A sentença, dada pelo juiz Daniel Felipe Scherer Borborema, de Itirapina, foi divulgada hoje pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O ex-prefeito é acusado de ter submetido a constrangimento ilegal, mediante ameaça, Evanice Rita Pace, no interior do hospital da cidade, em 2008. Na época, Perin era prefeito e Evanice, candidata ao cargo de vereadora pela oposição. Ele teria agarrado pelo braço e obrigado a mulher a sair do local, enquanto a ameaçava.