Ex-prefeito Celso Pitta permanece internado O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta (PTB), de 62 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sem previsão de alta. O ex-prefeito foi passou por uma cirurgia para retirada de tumor intestinal no dia 24. Ele está internado desde o dia 22. Apesar da falta de previsão de alta, boletim oficial do hospital informou ontem que ele evolui bem e se alimenta normalmente. Pitta é acompanhado pela equipe do médico do aparelho digestivo Raul Cutait. Pitta administrou São Paulo de 1997 a 2000.