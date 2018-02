Ex-prefeito acusado de homicídio é solto O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar ontem o ex-prefeito de Delmiro Gouveia (AL) Luís Carlos Costa, o Lula Cabeleira, preso desde 23 de maio, em Maceió, acusado de ser um dos mandantes do assassinato do vereador Fernando Aldo, em outubro de 2007. Ele nega. O processo foi julgado em decisão individual da ministra Maria Thereza de Assis Moura. O mérito não foi julgado. O processo deve voltar ao STJ para ser levado a julgamento do colegiado.