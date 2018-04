Ex-prefeita testemunha a favor A ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele prestou depoimento em favor de Cesare Battisti, no processo em que ele é acusado de entrar no Brasil com documentos falsos. Instruída pelos advogados de defesa do italiano, Maria Luiza disse anteontem que prestou um ato de solidariedade e foi convocada como testemunha por ter atuado em prol da anistia. "Precisamos ser solidários às pessoas perseguidas." Ela tem comandado em Fortaleza, juntamente com a ex-vereadora Rosa da Fonseca, uma campanha pela libertação imediata de Battisti.