Ex-prefeita de Fortaleza vai para conselho do BNDES

A ex-prefeita de Fortaleza (CE) Luizianne Lins foi nomeada nesta terça-feira, 05, como membro efetivo do Conselho Fiscal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Luizianne é presidente do diretório estadual do PT no Ceará. A nomeação, por decretado datado de segunda-feira, 4, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Luizianne tem mantido contatos com a direção nacional do PT sobre a sucessão estadual no Ceará.

A ex-prefeita chegou a ser cortejada pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que se movimenta para lançar candidatura à Presidência da República nas eleições do próximo ano. Luizianne é rival do atual governador do Ceará, Cid Gomes, que, ao lado de seu irmão Cid, deixou o PSB e se filou ao PROS, por se opor à eventual candidatura de Campos.