Ex-policial Toledo fica em silêncio em depoimento no DF O policial civil aposentado Marcelo Toledo, acusado de envolvimento no suposto esquema do mensalão do DEM no Distrito Federal, compareceu hoje à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal para prestar depoimento, mas não fez qualquer declaração, de acordo com a assessoria de imprensa da PF. Na audiência com o delegado Alfredo Junqueira, Toledo usou a prerrogativa concedida ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de não fazer declarações.