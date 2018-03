Ex-policial presta depoimento sobre mensalão no DF O ex-policial civil aposentado Marcelo Toledo, acusado de envolvimento no suposto esquema do mensalão do Distrito Federal, já está na Superintendência da Polícia Federal (PF) para prestar depoimento. Ontem, ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de não ser preso durante o depoimento e de permanecer calado diante de perguntas que possam incriminá-lo.