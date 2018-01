Ex-petista diz que PT quer "fujimorização" do País A crescente desmoralização do Congresso e do Judiciário não seriam obras do acaso. De acordo com o deputado federal Orlando Fantazzini (PSOL-SP), o enfraquecimento desses poderes seria parte da tática petista para se perpetuar no poder. "Ele chegou ao poder e quer o poder pelo poder a qualquer custo", disse o ex-petista em entrevista ao programa Opinião Nacional, da TV Cultura. "E, para tanto, vai fazer o jogo que do meu ponto de vista, e de outras pessoas, seria uma fujimorização no País." Demonstrando ter se tornado um crítico dos mais ácidos aos antigos colegas de partido, Fantazzini disse que programas sociais como o Bolsa Família transformam o presidente Lula no "paizão" dos pobres. "Com isso, ele pode conseguir com que nós tenhamos até uma população pedindo para que o Congresso seja fechado e pedindo para que o Judiciário seja totalmente revisto, como ocorreu no Peru."