Ex-ouvidor de Yeda cita espionagem O ex-ouvidor da Segurança Pública Adão Paiani denunciou a existência de escutas ilegais praticadas por agentes públicos, além de discussões de favorecimentos políticos entre funcionário próximo ao gabinete da governadora Yeda Crusius e pessoas ligadas a prefeituras do interior. Exonerado na terça-feira, Paiani decidiu entregar à OAB relatório no qual aponta as irregularidades. No entanto, ele não revelou nomes nem detalhou o esquema.