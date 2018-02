Ex-nora de Zoghbi teve acesso a salários via ato secreto O esquema do crédito consignado no Senado se formou nos últimos anos por meio de atos secretos - agora revelados - e boletins públicos que passaram despercebidos. Em janeiro de 2004, um ato, mantido sob sigilo na ocasião, deu a Carla Santana de Oliveira Zoghbi acesso à folha de pagamento dos 81 senadores e de cerca de 8 mil servidores, incluindo os inativos. Por esse banco de dados, a ex-nora do então diretor de Recursos Humanos João Carlos Zoghbi acompanhou de perto os repasses do Senado a bancos conveniados dos valores dos empréstimos descontados em folha.