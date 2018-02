Ex-namorada de Augusto Farias diz ter sido ameaçada de morte MACEIÓ-AL - A ex-namorada do ex-deputado federal Augusto Farias - irmão de Paulo César Farias -, Milane Valente de Melo, revelou nesta terça-feira, durante depoimento no Fórum Jairon Maia Fernandes, em Maceió, que foi ameaçada dias depois da morte do empresário e de sua namorada, Susana Marcolino, ocorrida no dia 23 de junho de 1996, na casa de praia de PC Farias, localizada em Guaxuma, litoral norte de Maceió.