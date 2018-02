Ex-mulher do senador Jarbas Vasconcelos vai posar nua A ex-companheira do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB), Meyrielle Abrantes, 30 anos, vai posar nua para a Playboy. O assunto é destaque, nesta segunda-feira, 30, nos blogs de colunistas sociais pernambucanos. Ela viaja nesta quinta-feira, 3, para posar para o fotógrafo JR Duran, no fim de semana, em São Paulo.