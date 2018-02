Ex-ministro Waldir Pires permanece internado na Bahia

Ex-Ministro da Defesa, o baiano Waldir Pires segue internado no Hospital Aliança da Bahia desde a noite de ontem, dia 20, quando deu entrada por volta pouco antes das 20 horas, com fortes dores no peito. A previsão é de que ele tenha alta ainda esta tarde da ala Cardíaca da Unidade de Terapia Intensiva, onde passou a noite após receber atendimento. De acordo com a assistente Fabiana Cruz, apenas a família foi autorizada a permanecer em sua companhia, Além de dos filhos Francisco, Vivian e Cristina, e do deputado Emiliano José, ele teria recebido poucas visitas. Mesmo com alta da UTI, onde foi atendido pela equipe do cardiologista Armênio Guimarães, ele deve ser transferido para um quarto onde permanece internado pelo menos enquanto aguardará outros exames a pedido médico. A informação do serviço social é de que ele se mantém "lúcido e orientado". Waldir Pires está com 82 anos e já governou por dois anos a Bahia nos anos 80, e comandou a Saúde no governo FHC.