Ex-ministro Waldir Pires é internado na Bahia

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

O ex-ministro da Defesa, Francisco Waldir Pires de Souza, 81 anos, foi internado, na noite de quarta-feira, 20, em Salvador(BA), após sentir uma forte dor no peito. Pires também foi governador da Bahia, entre março de 1987 e maio de 1989. Segundo informações do Hospital Aliança, ele deu entrada no pronto-socorro por volta das 19h30. Apesar da dor, ele estava lúcido e apresentava quadro de saúde estável, mas deve passar a noite em observação em um dos quartos da unidade.