Ex-ministro Mendes Ribeiro segue em coma induzido O ex-deputado federal e ex-ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho continua internado na unidade de neurocirurgia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre em coma induzido, sem apresentar melhora. De acordo com o último boletim médico divulgado, o estado do político gaúcho permanece grave. Ele luta contra um câncer no cérebro desde 2007 e foi levado ao hospital no início do mês, após sofrer crises convulsivas.