Ex-ministro Mendes Ribeiro está internado no RS

Na última quarta-feira, Mendes Ribeiro compareceu a um ato na Assembleia Legislativa gaúcha que lembrou os 25 anos da promulgação da Constituição Estadual. Na ocasião, devido à dificuldade para falar, Mendes pediu que o presidente da Assembleia, Gilmar Sossela, lesse uma mensagem escrita por ele, que destacava o "espírito ousado" dos deputados da época.

Segundo sua assessoria, no dia seguinte Mendes sofreu convulsões e, seguindo recomendações médicas, foi levado ao hospital. O político gaúcho luta contra um câncer no cérebro desde 2007. Em março do ano passado, com o agravamento do seu estado, ele deixou o Ministério da Agricultura para cuidar da saúde.