Ex-ministro lembra papel de ACM na vitória de Tancredo

O ex-ministro do Trabalho do governo de Fernando Henrique Cardoso, senador Francisco Dornelles (PP-RJ), lamentou , em nota, a morte do senador Antônio Carlos Magalhães (DEM-BA) nesta sexta-feira, 20, e lembrou o papel desempenhado por ele na vitória de Tancredo Neves à Presidência da República. "Um dos políticos de atuação mais relevantes na história do País. Ele teve uma posição muito importante na consolidação da Nova República abrindo uma dissidência no PDS para apoiar Tancredo Neves", afirmou. ACM morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40 no Incor-SP por falência múltipla dos órgãos, após o agravamento do seu estado de saúde durante essa madrugada, quando sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado no hospital há 37 dias, desde 13 de junho.