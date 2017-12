Ex-ministro dos Transportes é acusado por compra de voto O corregedor eleitoral do Amazonas, Jeovaldo dos Santos Aguiar, recebeu nesta quarta-feira representação do Ministério Público Eleitoral, pedindo a cassação do mandato do senador eleito Alfredo Nascimento (PL), ex-ministro dos Transportes, por compra de votos. De acordo com o procurador eleitoral Edmilson da Costa Barreiros Júnior, uma investigação em Manacapuru, a 120 quilômetros de Manaus, comprovou com tíquetes e testemunhas que o comitê eleitoral do candidato teria dado cinco litros de combustível para cada eleitor que participasse de um comício. Nascimento será notificado e terá cinco dias para se defender.