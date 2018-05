Ex-ministro do Turismo se nega a fazer teste de bafômetro e tem CNH apreendida

NATAL - O ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, apontado como "um dos cinco homens mais fortes de Michel Temer", negou-se a fazer o teste de bafômetro na madrugada de hoje, em Natal. Com a negativa, a carteira de habilitação do político, que é presidente estadual do PMDB potiguar, foi retida.

Segundo relatos do coordenador de Operação Lei Seca no Rio Grande do Norte, capitão Eann Styvenson Valentim, Henrique Alves foi parado pela blitz instalada na zona Sul da capital potiguar. O militar explicou que o procedimento foi reter a habilitação, já que ele se negou a "soprar o aparelho".

"Sem o teste do bafômetro não ficou comprovada a ingestão de bebida alcoólica. Assim, ele não vai responder criminalmente. Mas, ele ainda vai responder administrativamente e vai pagar multa de R$ 1.915,40", disse o capitão à imprensa estadual, detalhando o procedimento a ser adotado contra o ex-ministro.

A blitz instalada na Zona Sul, onde foi retida a carteira do ex-ministro do Turismo, terminou com 16 pessoas presas e 132 carteiras de habilitação apreendidas.

Em nota, divulgada na manhã de hoje, o ex-ministro Henrique Alves disse que vê o fato com "naturalidade". "Fui abordado pelos policiais da blitz de forma educada e respeitosa, como deve ser", destacou. O político do PMDB afirmou ainda: "elogiar esse trabalho que comprovadamente diminui os índices de acidente em nossa cidade".

Uma fotografia da habilitação de Henrique Eduardo Alves circulou nas redes sociais durante toda manhã de hoje, Henrique Alves considerou normal: "reconhecer que faz parte de quem tem imagem pública".