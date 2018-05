Ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira é nomeado presidente do FNDE

BRASÍLIA - O governo federal nomeou Gastão Dias Vieira, filiado do Pros do Maranhão, para exercer o cargo de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação que, entre outras funções, é responsável pela gestão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Vieira pertencia aos quadros do PMDB até ano passado e já foi ministro do Turismo no primeiro mandato de Dilma. Ele assume o comando do FNDE em substituição a Antônio Idilvan de Lima Alencar, que estava no posto desde fevereiro de 2015, sob a indicação do ex-ministro da pasta Cid Gomes.

As respectivas portarias de nomeação de Vieira e exoneração de Alencar estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 6.