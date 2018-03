Ex-ministro do STF e entidades jurídicas comemoram aprovação de Fachin no Senado

SÃO PAULO - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso e entidades do meio jurídico comemoraram a nomeação do advogado Luiz Edson Fachin como o mais novo membro da Corte. Fachin foi aprovado nesta terça-feira, 19, pelo Senado a ocupar o cargo por 52 votos a 27.

"Fachin é um bom jurista. E foi feliz na rigorosa sabatina a que foi submetido no Senado", afirmou Velloso, ao elogiar a participação da Casa no processo de seleção de um novo ministro do STF. "Isso (a participação do Senado) é muito bom. Que o Senado continue cada vez mais rigoroso nas sabatinas. É a forma de o poder legislativo participar do processo de maneira legítima".

Entidades jurídicas, como a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná também comemoraram a nomeação de Fachin. "O Senado deu um presente ao País neste momento de crise política", disse o presidente da AMB, João Ricardo Costa. Ele ainda relativizou as polêmicas que surgiram relacionando o nome de Fachin ao PT e a movimentos de esquerda, como o Movimento dos Trabalhadores sem-terra. Não é umn elemento que venha a contra-indicar o ingresso dele no STF".

O presidente da OAB-PR, Juliano Breda, disse que "o Brasil vai dormir mais justo" após a aprovação de Fachin pelo Senado. "O STF ficou maior com a indicação dele, porque Fachin honra a tradição de grandes magistrados no Supremo", disse Breda. "A votação dele só mostra a superação de Fachim mesmo num momento de grande conflagração político-partidária no País"