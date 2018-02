Ex-ministro diz que não sabia do documento O deputado Antonio Palocci (PT-SP) afirmou ontem que não sabia da retratação de Rogério Buratti, principal testemunha do Ministério Público contra o ex-ministro da Fazenda. Abordado pela imprensa ao final de um painel do Fórum Brasília de Legisladores sobre a Mudança Climática, realizado no Itamaraty, a primeira reação de Palocci foi dizer que não havia lido nada dos jornais, seguida pela tentativa de esquivar-se dos jornalistas. "Eu soube ao mesmo tempo que vocês." Seu advogado, José Roberto Batochio, lembrou que o STF já arquivou inquérito contra Palocci no caso da compra de alimentos.