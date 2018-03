Ex-ministro depõe no caso do mensalão petista O juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis, ouviu ontem o depoimento de quatro testemunhas de defesa em uma das ações referentes ao mensalão petista - que investiga um suposto empréstimo do banco BMG para o PT. O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega foi um dos ouvidos. Testemunha do réu João Batista de Abreu, um diretores do banco mineiro, Maílson chegou a dizer que poria a mão no fogo pelo amigo.