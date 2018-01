Ex-ministro de Lula vai integrar grupo de observadores na Líbia

SÃO PAULO - Paulo Vannuchi, ex-ministro dos Direitos Humanos no governo Lula, vai integrar uma comitiva de observadores internacionais - entre eles o ex-primeiro-ministro da Espanha José María Aznar e o ex-procurador-geral do presidente americano Lyndon Johnson, Ramsey Clark - que visitarão a Líbia nos próximos dias à convite de organizações não-governamentais. De acordo com o ex-ministro, o objetivo é detectar situações de violação de direitos e formatar propostas de políticas a serem implementadas no país.

Nesta quarta-feira, 27, ao anunciar no 8º Congresso Nacional de Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CUT) sua ida à Líbia, o ex-ministro elogiou o novo direcionamento do governo Dilma Rousseff sobre os direitos humanos no Irã. "É a mesma diplomacia, mas com ajustes. Os ajustes que foram feitos eu saúdo, são positivos", avaliou Vannuchi ao comparar a política externa do atual governo com a do governo em que participou.

A uma plateia de aproximadamente 500 metalúrgicos, o ex-ministro ressaltou que a política de Dilma é a mesma de Lula, mas que "continuar não é repetir". "O que deve ter pesado é a condição especial da presidente, mulher, ex-presa política, torturada, sobretudo com a sensibilidade que nenhum homem poderá ter sobre um problema específico de opressão à mulher", disse, referindo-se ao caso da sentença de morte por apedrejamento da iraniana Sakineh Ashtiani.

Para Vannuchi, a decisão do governo brasileiro de apoiar o envio de um relator da ONU para investigar a situação dos direitos humanos no Irã não aconteceu no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque a questão não foi cogitada na época. "Essa votação não teve antes, então não se pode comparar uma coisa com outra", argumentou. "São momentos diferentes e, neste sentido(votação), a posição sobre os direitos humanos no Irã melhorou", completou. Ele lembrou ainda que Lula ofereceu asilo à iraniana.

Vannuchi considera que o país do aiatolás tem problemas "gravíssimos" de desrespeito aos direitos humanos, como homofobia e condenações por apedrejamento. "Isso não é aceitável na democracia", afirmou. Embora condene o regime iraniano, Vannuchi diz que o ex-presidente Lula não errou em se aproximar do Irã. "Não quer dizer que eu discorde da visita do Lula ao Irã. Você pode visitar, receber e ao mesmo tempo trabalhar no sentido de demonstrar que no aspecto A, B ou C nós temos discordâncias", disse.

Quanto a Líbia, o ex-ministro disse que o fato do Brasil se opor a uma intervenção militar no país africano, não significa que a presidente Dilma Rousseff apoie Muamar Kadafi. Ao defender um cessar-fogo, Vannuchi disse que ataques deveriam partir de uma posição multilateral das Nações Unidas e que promover guerra em nome dos direitos humanos "carece de legitimidade"."A democracia não se resolve com ocupação militar, invasão, é com pressão, diálogo, protestos e sanções. Tem que tirar a guerra como garantia de direitos humanos."

Drogas. Num discurso acalorado em defesa do "livre arbítrio", Vannuchi se juntou ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e defendeu um aprofundamento do debate sobre o uso e a legalização das drogas no País. "Não defendo a legalização, defendo um amplo debate democrático, que pode concluir inclusive com a ideia de legalização", disse.

O ex-ministro é contrário a prisão por uso de drogas, alegando que a intervenção educativa é mais eficiente. "Direito de experimentar as pessoas têm, ninguém pode ser preso por consumir qualquer uma destas coisas (drogas)", defendeu. Vannuchi acredita que o governo precisa investir em campanhas para alertar as pessoas sobre os danos causados pelas drogas, entre elas o tabaco, a cafeína, o álcool e alucinógenos em geral.