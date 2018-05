Ex-ministro de Lula diz que Dilma tem que parar de 'se vitimizar e denegrir a imagem do Brasil'

SÃO PAULO - Ao chegar para a reunião do vice-presidente da República, Michel Temer, com a cúpula do PMDB, nesta quarta-feira, 20, na capital paulista, o primeiro-secretário nacional do PMDB, Geddel Vieira Lima (BA), ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula e ex-vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa no governo Dilma, teceu duras críticas à presidente, dizendo que ela tem de parar de se vitimizar e denegrir a imagem do País. "O discurso de se vitimizar e bancar a pobrezinha para angariar pena da população só faz denegrir a imagem do Brasil."

"Ela tem que respeitar a Constituição e parar com essa conversa fiada de que houve golpe. Ela não teve maioria no Congresso (para barrar o impeachment) e quem não tem maioria perde as condições de governabilidade." Segundo ele, o povo brasileiro precisa entender que houve crime de responsabilidade e que a petista feriu a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Constituição. "Além disso, a Câmara já se manifestou favorável ao seu afastamento", reiterou.

Geddel chegou para o encontro acompanhado do ex-ministro da Aviação Civil Moreira Franco. O senador Romero Jucá (PMDB-RR), um dos principais articuladores políticos de Temer no Congresso Nacional, chegou para o encontro da cúpula peemedebista por volta das 11 horas. Ele não desceu do carro na chegada ao escritório político do vice-presidente da República, mas abriu a janela do veículo e disse que estava ali para conversar, já que "as conversas são a matéria-prima da política".

Nas críticas ao PT, o ex-ministro Geddel não poupou também lideranças petistas, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em conversas com correligionários tem afirmado que, se Dilma for afastada e Temer assumir a Presidência, não sairá das ruas em protesto ao peemedebista. "Essa postura não condiz com um ex-presidente da República, que deveria estar pregando a paz e o respeito à Constituição e não embarcar neste discurso bobo de golpe. E logo o PT e Lula que pediram impeachment de tantos presidentes, seriam eles também golpistas?"