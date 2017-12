Ex-ministro da saúde é indicado para diretor da Anvisa O ex-ministro da Saúde, José Agenor Alvares da Silva, foi indicado para ocupar o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A mensagem presidencial, encaminhando o nome de José Agenor para ser apreciado pelo Senado, foi publicado em edição extra, com data de quinta-feira, do Diário Oficial da União. José Agenor terá que ser sabatinado ainda pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, e ter a indicação aprovada pelo plenário da Casa. A Anvisa está com dois cargos vagos desde dezembro, quando venceram os mandatos de Victor Hugo Costa Travassos e Franklin Rubenstein.