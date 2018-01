Ex-militar teria ouvido conversa sobre Caso Daniel, diz Greenhalgh Um documento entregue nesta terça-feira pelo deputado federal Luís Eduardo Greenhalgh à Polícia Federal pode revelar novos indícios sobre o seqüestro do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Trata-se do depoimento de um militar da reserva à Sociedade Paraense de Direitos Humanos, que contém indícios sobre o crime. Segundo o deputado, o ex-militar, cujo nome não foi revelado, descreve uma conversa ouvida em uma viagem de ônibus de Goiânia (GO) a Marabá (PA). No banheiro de uma das paradas, o depoente ouviu uma conversa de três rapazes sobre o caso de Santo André. Eles teriam conversado entre si frases suspeitas, como "o serviço tinha sido bem feito", e que "agora eles iram gozar a recompensa." Os rapazes também teriam dito que agora "deveriam aguardar o próximo serviço" que seria uma pessoa "acima das que haviam sido feitas (sic)". O ex-militar também afirmou que o grupo desconfiou que ele tinha ouvido a conversa e chegaram a cogitar a hipótese de matá-lo. A testemunha, porém, acabou conversando com eles e falou que estava sem dinheiro. "No fim, o grupo deu R$ 1 mil para o militar", disse o deputado. Ao chegar em Marabá, a testemunha revelou o caso para a Sociedade Paraense de Direitos Humanos, que remeteu uma cópia da história para o PT de São Paulo. "Agora cabe à Polícia Federal investigar esse fato que nós consideramos relevante", disse Greenhalgh. A data da viagem do ex-militar e quando ele prestou o depoimento não foram revelados.