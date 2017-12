Ex-marqueteiro de Marina comandará campanha de Doria em SP

Marqueteiro de Marina Silva na eleição presidencial de 2014, o publicitário Lula Guimarães comandará a comunicação do empresário João Doria, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, na eleição municipal deste ano.

O acordo, segundo antecipou a coluna Radar, da revista Veja, foi fechado nesta segunda-feira, 20. A primeira opção de Doria era o publicitário André Gomes, que é genro do marqueteiro Nelson Biondi, mas o orçamento apresentado por ele foi considerado alto demais.

Com as novas regras, que impedem doações de pessoas jurídicas, e a repercussão negativa da Operação Lava Jato, a previsão em 2016 é de uma campanha política com poucos recursos. Isso afugentou as grandes estrelas do mercado publicitário e abriu espaço para uma nova geração de marqueteiros dispostos a trabalhar mais e receber menos do que em disputas anteriores.

Publicitários de renome como Nelson Biondi, Duda Mendonça e Luís Gonzalez optaram por ficar fora das eleições municipais deste ano.

O marqueteiro João Santana, que liderou as últimas campanhas presidenciais petistas, e sua mulher Mônica Moura, foram atingidos pela 23.ª fase da Operação Lava Jato e cumprem prisão preventiva.

Sem o financiamento empresarial, a "tábua de salvação" dos candidatos passou a ser o Fundo Partidário. O problema é que, mesmo "turbinado" com forte injeção de recursos públicos nos últimos dois anos, o fundo será insuficiente para bancar o nível de gastos observado nas eleições passadas.