Ex-marido de Dilma volta ao PDT Ex-deputado estadual e ex-marido da presidente Dilma Rousseff, o advogado Carlos Araújo decidiu retornar ao PDT 12 anos depois de ter saído do partido. O ato simbólico, na casa do próprio trabalhista, na quarta-feira (6), contou com a presença do ex-governador Alceu Collares, que abonou a ficha, do secretário estadual do Gabinete dos Prefeitos, Afonso Motta, e da deputada estadual Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola e irmã do atual ministro do Trabalho Brizola Neto. Araújo lembrou que nunca se filiou a outro partido e que volta para trabalhar pela pacificação do PDT. A sigla está dividida entre os grupos do presidente nacional, o ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi, dos netos de Brizola e dos independentes.