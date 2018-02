Ex-juiz Lalau é transferido para a penitenciária de Tremembé

O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto foi transferido nesta quinta-feira, 28, da carceragem da Polícia Federal em São Paulo para a Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé, no interior do Estado, segundo informações do site G1.

Lalau, como ficou conhecido, estava na cadeia desde segunda-feira após uma decisão judicial que revogou sua prisão domiciliar. O ex-juiz tentou na quarta-feira, 27, obter de volta o benefício, mas seu recurso ao Superior Tribunal de Justiça não teve sucesso.

Ele foi condenado em 2006 por participar de um esquema de desvio de verbas durante a construção do Fórum Trabalhista de SP nos anos 1990.