Ex-inimigo do PT, Maluf declara apoio a Palocci O PT ainda não bateu o martelo sobre o candidato ao governo de São Paulo, mas tem apoio garantido fora de casa se o escolhido for o ex-ministro Antonio Palocci. "Hoje me sinto comunista", ironiza o deputado Paulo Maluf (PP-SP), ex-inimigo dos petistas. "Estou à esquerda do PT e apoio Palocci, injustiçado pela mídia", diz ele, alvo de processos e denúncias de corrupção.