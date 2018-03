Ex-governadores atuam nas principais candidaturas de Salvador

Cinco ex-governadores baianos dão respaldo e definem o perfil das quatro principais chapas que concorrem à prefeitura de Salvador, em outubro. As candidaturas do PMDB, DEM, PT e PSDB têm a presença ativa e a orientação de ex-governadores, que transmitem sua experiência aos aspirantes a prefeito, além de manterem sua influência política. Veja também: Calendário eleitoral Veja as regras para as eleições municipais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Agenda popular marca 1.º dia de corpo-a-corpo eleitoral em SP Marta lidera disputa em SP com 38% dos votos, diz Datafolha Guia do eleitor esclarece as dúvidas sobre o pleito Brasil terá cerca de 400 mil candidatos nas eleições municipais O candidato do DEM, ACM Neto, bem ao estilo carlista, abriu a campanha pedindo bênçãos e proteção ao milagroso Senhor do Bonfim, subindo a sagrada colina do templo ao lado de Paulo Souto, que governou o estado, sob a égide do então cacique Antonio Carlos Magalhães, em dois períodos: de 1995 a 1999 e de 2003 a 2007. ACM Neto classifica como "fundamental nessa nova caminhada" a participação do ex-governador Paulo Souto e também do senador César Borges (PR), que governou o estado de 1999 a 2003: "Eles significam a voz da experiência, fizeram muito pela cidade quando governadores e vão contribuir muito com idéias e propostas", disse Neto a jornalistas. Souto garante presença ao lado do candidato: "Participarei intensamente da campanha, tanto nas ruas quanto na elaboração das propostas de governo." O atual prefeito João Henrique, do PMDB, que busca a reeleição, tem como conselheiro o pai, o senador João Durval Carneiro (PDT), que governou o estado, também sob as bençãos de ACM, de 1983 a 1987. Até pela idade, sua participação nos eventos será rara, mas o candidato costuma ouvi-lo e citá-lo em seus discursos, lembrando seus feitos de governador. Desde o instante da escolha de seu nome como o candidato do PT à prefeitura, o deputado Walter Pinheiro teve ao lado o ex-ministro Waldir Pires, que governou a Bahia entre 1987 e 1989, quando abdicou do cargo para disputar a eleição para presidente como vice na chapa de Ulisses Guimarães. Carismático, Waldir é lembrado pelo eleitorado de esquerda pela mobilizadora campanha de 1986, quando obteve uma folgada vitória interrompendo a hegemonia da direita, plantada ainda nos tempos do regime militar. Apesar dos mais de 80 anos, Waldir se mostra disposto e entusiasmado ao lado do candidato: "No outono da vida, continuo envolvido, comprometido, e essa chapa tem a cara da vitória", diz. O candidato petista quer ter Waldir Pires ao lado nos eventos, como fonte de inspiração: "Ele é atuante, um exemplo para todos nós pela sua vida pública íntegra, ética e limpa em todos os sentidos", elogia Pinheiro. O ex-prefeito Antonio Imbassahy, candidato do PSDB, contará com o respaldo do professor e ex-reitor da UFBa, Roberto Santos, que governou o estado de 1975 a 1979. "Ele está comprometido conosco", diz o candidato. Há anos fora da política, o professor garantiu que vai usar sua experiência como ex-ministro da Saúde e representante do Brasil na Organização Mundial da Saúde na elaboração de um projeto "novo e eficiente" de saúde pública e também para orientar as políticas no campo da ciência e da tecnologia. "O setor saúde é crítico, carece de intervenções urgentes e tenho conhecimento sobre sistemas em países com condições econômicas distintas, de onde podemos tirar bons proveitos", afirmou.