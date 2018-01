Ex-governador Roriz está internado em São Paulo O ex-governador do Distrito Federal (DF) Joaquim Roriz está internado desde a última segunda-feira, 14, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ainda não há informações sobre o motivo da internação e o estado de saúde do ex-governador. A assessoria de imprensa do hospital aguarda informações mais detalhadas da equipe médica e a autorização da família para divulgação de boletins.