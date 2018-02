Ex-governador irrita-se e não passa a faixa ao sucessor

PALMAS - O atraso de uma hora na solenidade de transmissão irritou o ex-governador do Tocantins Carlos Henrique Gaguim, que deu a faixa a um cinegrafista. Um integrante dos pioneiros mirins acabou fazendo a entrega simbólica ao novo governador, José Wilson Siqueira Campos (PSDB) . Na visão do prefeito de Palmas, Raul Filho (PT), foi Siqueira quem não quis receber a faixa das mãos do ex-governador.

Conhecido como implacável com os inimigos, o novo governador assume o mandato pela quarta vez, desde a criação do Tocantins, há 22 anos. Desta vez, se comprometeu a não perseguir os adversários.”Não tenho por que me vingar, não tenho sentimento nem tempo para perseguir ninguém”,afirmou.

Siqueira deixou a Assembleia por volta das 12 horas (horário de Brasília, para receber a faixa, no Palácio Araguaia. Na Assembleia, o novo governador do Tocantins disse não ter nenhuma restrição a uma mulher na Presidência da República. “Não se pode tirar da mulher o direito de acesso às diversas oportunidades, aos diversos cargos”, falou Siqueira. No Palácio, afirmou que vai torcer pelo governo de Dilma Rousseff (PT), que vai conviver com a presidente, mas não aderir a ela.

Como primeiro ato, assinou medida provisória que reestrutura a administração do estado. Siqueira, entre outras mudanças, acabou com a Secretaria de Governo, uniu as pastas de Segurança Pública e de Cidadania e Justiça, criou as secretarias das Oportunidades e a Extraordinária de Articulações Institucionais e a Agência de Comunicação do Tocantins (Agecom). Um dos secretários será o seu filho e ex-senador Eduardo Siqueira Campos, que assumirá a pasta de Planejamento e Modernização de Gestão.

A saúde, uma das áreas críticas, será gerida, a princípio, por uma força-tarefa, encarregada de fazer auditoria sobre a situação do setor. A posse do secretariado está marcada para amanhã (02), às 15 horas, no Palácio Araguaia.

Depois das solenidades, Siqueira Campos seguiu para Brasília, onde participa da posse da presidente Dilma Rousseff (PT).